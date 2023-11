Já estão abertas as inscrições para os Jogos Abertos de Taekwondo 2023, nos naipes feminino e masculino. A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) convida os atletas para atividade, que acontece no domingo, dia 26 de novembro, no Ginásio Vasco da Gama. As modalidades previstas são Kyorugui e Poomsae. A idade mínima para inscrição é sete anos (nascidos em 2016).