O Caxias irá adotar um novo sistema os sócios. No dia 1º de dezembro, o clube vai lançar a sua nova plataforma de sócios. Todo o associado será obrigado a fazer o recadastramento. Logo após ele atualizar seus dados, o torcedor migra para a nova plataforma. A empresa responsável é a plataforma Minha Entrada, com o ME SÓCIOS. A empresa já gerencia o quadro social do Criciúma, com 19 mil associados. O Diretor de Social e Digital do Caxias, Márcio Biazus, explicou o motivo da mudança: