O Caxias realizou na noite desta quinta-feira (23) um jantar comemorativo em alusão à temporada vitoriosa de 2023. A festa reuniu mais de 700 torcedores no Salão Paroquial do Santa Catarina. O evento, que contou com a presença de dirigentes, torcedores, atletas e integrantes da comissão técnica, teve diversas novidades.