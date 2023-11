Além do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Caxias projeta melhorar a sua infraestrutura. Conforme o presidente Mario Werlang, o Grená já fez investimentos importantes em 2023, como no gramado do Centro de Treinamento Baixada Rubra e no vestiário principal do Estádio Centenário. Outras áreas, como os banheiros e bares para a torcida também foram reformados nesta temporada.