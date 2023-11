Os heróis do acesso estão em casa! Por volta das 14h deste domingo, o ônibus que buscou em Porto Alegre e trouxe até Caxias do Sul a delegação do Juventude foi recebido com festa pela torcida alviverde, no entorno do Estádio Alfredo Jaconi. Com cânticos, bandeiraço e fumaça verde, a animação tomou conta das ruas Hércules Galló e Borges de Medeiros, enquanto o ônibus adentrava o pátio do estádio para a recepção oficial.