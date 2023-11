No dia 2 de setembro, o Cristo Redentor recebeu a torcida Grená de braços abertos. Agora, a histórica campanha do acesso à Série C, diante da Portuguesa, na vitória por 1 a 0, está eternizada em uma camisa comemorativa. O lançamento ocorreu na quinta-feira durante a festa de encerramento da temporada. A camisa foi desenhada pelo torcedor Anderson Braga Prebianca, que falou sobre a iniciativa: