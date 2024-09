Os 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul serão celebrados com uma Oktoberfest em Caxias do Sul. O festival, com entrada gratuita, será entre os dias 18 e 20 de outubro, na Praça das Feiras. A organização está sendo feita pelos mesmos promotores da Feira Nacional da Indústria Cervejeira, que teve a primeira edição em 2023 na maior cidade da Serra e reuniu cerca de 4 mil pessoas.