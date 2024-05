Intitulado Chopp do Bem Caxias, um evento marcado para este sábado irá reunir cerca de 30 cervejarias, bares, distribuidores e lojas especializadas em cerveja, com intuito de arrecadar alimentos e fundos para os afetados pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. A ação ocorre no Parque da Festa da Uva, das 15h às 21h, com entrada solidária a partir da doação de 1kg de alimento não perecível.