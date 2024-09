Nesta quarta-feira (18), em comemoração ao Dia da Árvore, a Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, será palco para ações do setor de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Semma). A programação se inicia às 10h com doação de ecobags, mudas de árvores e sementes de girassol.