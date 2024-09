Os Festejos Farroupilhas 2024, em Caxias do Sul, ocorrem de 13 a 22 setembro, no Parque de Eventos da Festa da Uva. A programação conta com 10 dias de atividades culturais, entre provas campeiras, declamações, atrações musicais e desfile tradicionalista na Rua Sinimbu. Além de sediar, de 19 a 22 de setembro, o 30º Rodeio Crioulo Nacional de Caxias do Sul e 1º Rodeio Internacional - Gineteada.