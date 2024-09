A empresa Festa da Uva, Turismo e Empreendimentos S.A, administradora do Parque Mário Bernardino Ramos em Caxias do Sul, promove o 1º Food Truck no Parque neste sábado (7) e domingo (8), das 10h às 19h. O evento gratuito é aberto ao público e contará com 11 food trucks, que estarão no pórtico de entrada. O evento será pet friendly.