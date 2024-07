Poucas horas de sol e dias nublados atrasam desenvolvimento de hortaliças em Caxias do Sul

Após a tragédia climática de maio destruir plantações em diversas regiões do Rio Grande do Sul, os meses de junho e julho também vieram com desafios aos produtores. De acordo com o extensionista rural da Emater em Caxias do Sul, Alex Klein, dias nublados, de pouca irradiação solar e com baixas temperaturas afetaram principalmente as hortaliças de curto tempo de desenvolvimento. Segundo ele, a estimativa, feita com base em visitas a campo, é de uma redução de 30% nessas produções esperadas para o período.