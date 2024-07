De vendedores de pinhão e picolé a donos de rede de lojas de conveniência: conheça a história de casal empreendedor de Gramado

Durante oito anos, Willian Assis e Raquel Pereira da Silva trabalharam vendendo pinhão na beira da estrada, em Gramado, no inverno, e picolé no Litoral Norte, no veraneio. Com a chegada do filho Henrique, decidiram que era preciso empreender. Pensaram, inicialmente, em um pequeno mercado, mas acabaram optando por abrir uma conveniência após saírem para comprar leite à noite para o menino e não encontrarem nenhum estabelecimento aberto.