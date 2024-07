Bagé teve o amanhecer mais gelado do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (30). O município da Região da Campanha registrou as duas menores mínimas do Estado: 0ºC na estação meteorológica do aeroporto Comandante Gustavo Kraemer; e 1,4ºC em outro ponto da cidade onde há uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).