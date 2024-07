O preço do alho nacional vendido na região atingiu na última cotação de preços da Ceasa Serra o maior valor de toda a série histórica, que contabiliza a variação de custos desde o ano de 2012. A R$ 33 o quilo, registrado na última terça-feira (23), a planta é um dos itens com maior valor no mercado de hortifrútis. Em comparação com o primeiro ano da série, quando o quilo custava R$ 5,30, o valor sofreu um aumento de 522%, sem considerar a inflação.