A Lecar, do empresário Flávio Figueiredo Assis - que se autointitula Elon Musk brasileiro, decidiu mudar o direcionamento do projeto de um carro elétrico brasileiro que seria produzido em Caxias do Sul. A montadora desistiu do carro elétrico. Em nota enviada para imprensa, a Lecar informou que o projeto foi modificado para dar origem a um veículo híbrido.