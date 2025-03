Exposição de máquinas e soluções agrícolas é novidade da Festa das Colheitas de Caxias do Sul

A mostra de máquinas e soluções agrícolas é uma das novidades da Festa das Colheitas deste ano — e tem tudo a ver com o nome da feira, afinal, são equipamentos importantes para a colheita. São dez expositores no Pavilhão 1, do Parque de Eventos da Festa da Uva, apresentando as mais recentes inovações do setor que ajudam a impulsionar a agricultura.