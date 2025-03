De balconista a empresária: como moradora de Caxias se tornou dona do próprio negócio com franquia de marca de lingerie

A empresária Istela Lima é a entrevistada do 72º episódio do podcast Caixa-Forte. Formada em Relações Públicas, atua há mais de 20 anos na Yang Modeladores . Começou como balconista e há 10 anos é franqueada da marca.

Istela é uma das painelistas do evento Mulheres que arrasam no mundo dos negócios, alusivo ao Dia da Mulher. Realizado pelo Sindilojas Caxias, ocorre no dia 12, no shopping Villagio Caxias.