Mesmo com uma fila constante de pessoas em busca de emprego, a agência FGTAS/Sine (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social/Sistema Nacional de Emprego) de Caxias do Sul mantém um quadro de vagas disponíveis praticamente permanente, que parecem não ser preenchidas. A próxima semana, por exemplo, vai iniciar com 291 oportunidades no painel do órgão, esperando por interessados (acesse diariamente as vagas atualizadas pelo link gzh.rs/fgtascaxias).