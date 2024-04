Uma reunião na última quarta-feira (17) deu mais um passo no processo para criação de um Centro de Compras Popular, cujo objetivo será receber os vendedores ambulantes que hoje estão nas ruas de Caxias do Sul. Estiveram no encontro membros do grupo de trabalho criado pela prefeitura para tratar do tema, formado pelas secretarias municipais de Urbanismo (SMU) e Desenvolvimento Econômico e Inovação (SDEI), Procuradoria Geral do Município (PGM) e Escritório de Parcerias Estratégicas.