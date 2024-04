Com intuito de fomentar o consumo consciente, a economia circular e o respeito ao meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente de Caxias do Sul promove neste sábado (20) a 1ª Feira de Sustentabilidade e Moda. O evento ocorre das 13h às 18h, no Parque dos Macaquinhos, no bairro Exposição.