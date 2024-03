Às vésperas do feriado, garantir o chocolate que celebra a Páscoa está sendo deixado para a última hora na maior cidade da Serra. A prática é considerada normal pelo Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul (Sindigêneros), que trata o aumento do volume de vendas, mais próximo do feriado, como uma característica da data.