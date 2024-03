A Feira do Peixe Vivo de Caxias do Sul deste ano, que ocorre na Praça Dante Alighieri, conta com quatro piscicultores. A tradicional venda começou na terça-feira (26) com um movimento fraco, segundo os comerciantes, mas vem crescendo. A expectativa é que esta quinta-feira (28), último dia de feira, seja o dia com mais vendas. O horário de funcionamento é das 7h às 18h.