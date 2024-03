A mobilização para barrar a revogação de incentivos fiscais em diversos setores produtivos ganha corpo em Caxias. Nesta segunda-feira (25), a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) emitiu, em conjunto com 21 sindicatos patronais, uma nota de contrariedade à decisão do governo do Estado que impacta diretamente na composição da cesta básica gaúcha, com aumento do ICMS de diversos produtos.