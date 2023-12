Seis dos 10 principais economias municipais da Serra perderam posições no ranking de participação do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul. Os dados, que compreendem a passagem do ano de 2020 para 2021, foram divulgados neste mês pelo Departamento de Economia e Estatística, vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (DEE/SPGG), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).