É de Bento Gonçalves a jovem mais visionária da América Latina de 2023, escolhida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), universidade dos Estados Unidos. Ariane Tamara Pelicioli da Rosa, 32 anos, recebeu o prêmio no final do mês de outubro em Lima, capital do Peru. Na mesma cerimônia, foi escolhida para o seleto grupo de empreendedores mais inovadores abaixo dos 35 anos no continente, que já teve na mesma lista em anos anteriores Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, e Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX.