Encerrando a 10ª Mostra Tum Tum, cantor Johnny Hooker se apresenta neste domingo em Caxias do Sul

Johnny Hooker está em turnê comemorativa pelos 10 anos do álbum "Eu Vou Fazer uma Macumba pra te Amarrar, Maldito!” Carlos Sales / Divulgação

Expoente da mesma geração do pop nacional que revelou nomes como Pablo Vittar e Liniker, Johnny Hooker traz pela primeira vez a Caxias do Sul seu vocal potente e repleto de atitude e fúria, mas que não deixa de lado as nuances melódicas nas quais emprega toda sua técnica. O show será no UCS Teatro, às 20h deste domingo, marcando o encerramento da 10ª Mostra Tum Tum.

Em turnê comemorativa pelos 10 anos do icônico álbum Eu Vou Fazer uma Macumba pra te Amarrar, Maldito!, que rendeu ao pernambucano o Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Cantor - Canção Popular, Hooker dedica boa parte do repertório ao trabalho lançado em 2015. Destaque para Alma Sebosa, que fez parte da trilha sonora da novela Mania de Você (como tema do personagem Barata, de Leandro Hassum), Amor Marginal e Volta, que estão entre os principais sucessos da sua carreira.

Aos 37 anos, Johnny Hooker também é um dos artistas brasileiros mais atuantes na luta contra a homofobia e pelos direitos da comunidade LGBT+. Uma de suas gravações mais conhecidas, Flutua, em parceria com a banda Liniker & Os Caramelows, se tornou um hino da causa gay. Ao longo de sua carreira, seu posicionamento já motivou cancelamento de shows, tanto por parte de contratantes quanto do próprio artista.