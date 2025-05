Jorge Jesus deixa o Al-Hilal e aumenta especulações sobre a Seleção Brasileira

A confirmação veio nesta sexta (2): Jorge Jesus não é mais o técnico do Al-Hilal. O clube saudita emitiu uma nota oficial comunicando a rescisão de contrato em comum acordo com o treinador português. A decisão, embora oficializada agora, já era um cenário bastante comentado nos bastidores do futebol.

O comunicado do Al-Hilal expressou "apreço pelos esforços realizados pela comissão técnica desde a última temporada", indicando uma saída amigável, apesar das especulações prévias sobre a insatisfação de ambas as partes ou o interesse de Jesus em outros projetos.

Com a oficialização da sua saída do Al-Hilal, as chances de um acerto com a Seleção podem ganhar mais impulso.