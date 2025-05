Sempre compreendi que viver é conviver. Por isso, procuro investir na convivência, através da harmonia, do diálogo e da caridade. Pois, a vida, em seu compasso sereno, entrelaça nossos caminhos de tal modo que a presença do outro se torna parte essencial da nossa jornada. Às vezes, é um olhar que consola, uma palavra que acende a esperança, um gesto que aquece. Outras vezes é o silêncio partilhado que diz o que as palavras não conseguem nomear. Precisamos uns dos outros, não apenas em grandes acontecimentos, mas nas miudezas do cotidiano, onde os corações se encontram mesmo sem saber. A força que recebemos não vem de grandiosos feitos, mas dos pequenos atos que se encadeiam como fios invisíveis, tecendo a rede que nos ampara. Cada sorriso que ofertamos, cada mão estendida, cada paciência exercida, é como se plantássemos sementes de humanidade num solo que só frutifica quando compartilhado. O isolamento enfraquece o espírito, enquanto a convivência, mesmo imperfeita, nos educa para o amor mais verdadeiro. É certo que, às vezes, as relações se encaminham para desencontros e feridas, mas também é certo que o reencontro é sempre possível para quem mantém viva a coragem de tentar de novo. Não somos feitos para a solidão absoluta; dentro de cada um habita o desejo incontido de pertencer, de ser reconhecido, de caminhar em companhia.