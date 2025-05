Música e dança ao redor da mesa farta: projeto Forqueta Cultural promove mais uma edição da Magia dos Filós

Durante os filós, a comunidade é convidada a levar um prato doce ou salgado para compartilhar à mesa. Saimon Fortura / Divulgação

Já é tradição em Caxias do Sul a realização do Forqueta Cultural, evento que reúne gastronomia, dança é música no interior do município. Nesta sexta edição as atividades ocorrem em seis capelas de Forqueta. O primeiro encontro ocorre neste domingo (4), às 15h, no Salão da Capela de São Vigílio. Toda programação é gratuita.

Durante os filós, a comunidade é convidada a levar um prato doce ou salgado para compartilhar à mesa.

— Muita gente se reencontra nos filós uma vez que, no cotidiano, tem sempre muito trabalho na colônia. E vemos também que muitas pessoas de outros bairros e localidades se movimentam para participar do filó nas capelas de Forqueta — comenta o assessor do projeto, o jornalista Carlinhos Santos.

Os filós ocorrem sempre no primeiro domingo de cada mês. Com a presença do Felice Personne e participação especial do Grupo Nani os filós percorrem as comunidades de São Vigílio, São Valentin, São Cristóvão, Nossa Senhora das Graças, São Martinho e São Roque.

Minissérie das capelas

Quem quiser conhecer mais sobre as capelas onde ocorrem as atividades, o Ponto de Cultura Costurando Sonhos e a Varsóvia Educação e Cultura realizaram uma minissérie que pode ser assistida clicando neste link.

Programe-se

04/05 - Domingo

15h - Salão da Capela de São Vigílio

1º/06 - Domingo

15h - Salão da Capela de São Valentin

06/07 - Domingo

15h - Salão da Capela de São Cristóvão

03/08 - Domingo

15h - Salão da Capela de Nossa Senhora das Graças

07/09 - Domingo

15h - Salão da Capela de São Martinho

05/10 - Domingo