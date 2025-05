Ao acordar, o primeiro pensamento deveria estar repleto de gratidão. Afinal, estar vivo é um verdadeiro milagre. Muitas vezes, por mais que o sol brilhe, o jardim da nossa alma permanece em silêncio, com suas flores teimosamente recolhidas. Por entre as promessas do solo e o trabalho paciente das mãos, experimentamos a expectativa da beleza que ainda não se mostra. Quem semeia sabe: nem sempre o broto respeita a nossa pressa.

Se a flor se retrai, a semente, lá dentro, continua viva. E mesmo que a superfície do campo pareça árida, há milagres sendo tecidos sob a terra. Quantas vezes o coração se agita, desejando acelerar o processo, como quem puxa uma planta pelo caule tentando fazê-la crescer mais rápido? Aprender a respeitar o mistério dos ciclos é arte que nos salva do desânimo. Persistir é confiar que há um florescer destinado a acontecer, mesmo sem aviso prévio, mesmo sem sinal aparente.

A vida verdadeira não se esgota nas estações visíveis. Ela se firma na esperança que permanece, mesmo diante do inverno mais longo. Por isso, mesmo quando as flores não abrem, continuo com as mãos sujas de terra e o coração cheio de fé, acreditando que o invisível germina. Não há vento, nem seca, nem espera prolongada que possa cancelar a promessa escondida na semente.