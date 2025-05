Evento a céu aberto que reúne obras de arte feitas com luz e tecnologia, Canela Light Fest se inicia nesta quinta-feira

Catedral de Canela já no clima do evento, que se inicia nesta quinta-feira e segue até domingo Joni Neto / Divulgação

Inspirado em uma tradicional exposição de arte urbana realizada na cidade de Lyon, na França, que reúne diversos artistas que trabalham com a luz como elemento prioritário no espaço urbano, o Canela Light Fest terá sua primeira edição a partir desta quinta-feira, no município da Região das Hortênsias. Envolvendo exposição, projeções audiovisuais , performances e oficinas, a programação segue até domingo, totalmente gratuita. Todas as atividades serão noturnas.

Integrando arte, tecnologia e educação, o Canela Light Fest quer afirmar a cidade como destino de experiências criativas e formação cultural, abrindo espaço para criações de arquitetos, designers, artistas visuais e video jockeys (VJs), além de contemplar performances com a comunidade Kaingang, instalações, esculturas de luz e intervenções urbanas. Todos os artistas e expositores estarão presentes no evento, interagindo com o público.

Montagem da exposição "Ensaios para o fim", de André Severo Raphael Cordeiro / Divulgação

Entre os convidados estão Alê Jordão, que apresenta instalações em neon provocando reflexões sobre consumo; André Severo, com uma videoinstalação que mergulha nas inquietações do mundo contemporâneo; o Coletivo Bijari, trazendo esculturas e projeções que discutem ativismo urbano e ambiental; Daniel Lima, que irá criar uma obra interativa em tempo real; além de VJana, Katia Maciel, Kira Luá, Lee Alonso e Gabriel Vinagre, que abordam temas como ecologia, cultura indígena e energia sustentável. O festival ainda conta com criações de cinco artistas selecionados através de concurso.

- Mesmo sem a pretensão de fazer algo semelhante ao que já ocorre em Lyon há 25 anos, a ideia é fazer um evento de excelência, contemplando diversos tipos de arte contemporânea que utilizam luz e tecnologia. A gente espera que tanto os turistas quanto a comunidade de Canela curtam estas noites que serão bem diferentes e interativas, de encher os olhos. Temos a expectativa de que o Canela Light Fest seja um sucesso e entre para o calendário de eventos do município - vibra o idealizador do evento, Joni Neto.

Detalhe da exposição "Banca de jornal em neon", de Alê Jordão Divulgação / Divulgação

As obras serão exibidas das 19h às 22h30min, em um percurso que pode ser feito a pé pela Praça João Corrêa, Largo Benito Urbani e Catedral de Pedra. No domingo, as palestras e a cerimônia de encerramento ocorrem no Grande Hotel Canela. A programação completa e mais informações sobre os artistas participantes podem ser conferidas no site https://canelalightfest.com/ .

O Canela Light Fest – Festival das Luzes é uma realização da Miraceti Projetos Culturais com recursos da Lei Rouanet e do ProCultura-RS.

ATIVIDADES FORMATIVAS