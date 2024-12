Panetone com recheio de espumante: vinícola da Serra ensina a receita natalina

O chocotone, assinado pela confeiteira Ina Boeno, conta com um recheio trufado de espumante e geleia de frutas vermelhas André Luís Rech / Divulgação

Com a chegada do Natal, a sobremesa típica da ceia natalina também começa a aparecer nas receitas. O panetone, seja com frutas cristalizadas ou na versão chocotone, é um item inegociável nas festas de fim de ano. Mas, como qualquer prato, ele pode ficar ainda mais saboroso se acompanhado de uma perfeita harmonização.

A Vinícola Garibaldi traz o sommelier André Rech para recomendar as melhores combinações. Ele indica o espumante Garibaldi Prosecco Brut para ser degustado ao apreciar um panetone de fruta. Já se o panetone servido for o de chocolate, o melhor espumante da cooperativa para acompanhar será o Garibaldi Moscatel. O espumante também vai bem com o panetone trufado. Mas Rech indica, ainda, um outro tipo, um pouco menos doce, caso seja essa a sobremesa a ser servida. Trata-se do Garibaldi Prosecco Rosé Sweet, um espumante do tipo demi-sec.

Faça o seu chocotone

Além disso, uma alternativa para deixar a ceia ainda mais apetitosa é preparar o próprio chocotone. Completo e com direito a recheio trufado de espumante e geleia de frutas vermelhas, a receita do doce mantém a tradicional mistura de farinha, ovos, açúcar e manteiga. Ainda ganha raspas de limão e traz o chocolate meio amargo na composição. Se optar em comprar o panetone, pode incrementá-lo com a receita do recheio. Confira a receita assinada pela confeiteira Ina Boeno:

Para o panetone

Ingredientes

1kg de farinha de trigo peneirada

3 ovos (grandes)

1 copo (americano) de açúcar

1 pitada de sal

2 colheres (sopa) de manteiga

250ml de leite morno

50g de fermento biológico

400g de gotas de chocolate meio amargo

Essência de panetone (quanto baste)

20ml de essência de panetone (opcional)

Raspas de 1 limão

Modo de preparo

1) Bata no liquidificador os ovos, o açúcar, a manteiga, o leite, o fermento e a essência.

2) Em um recipiente grande, coloque a farinha peneirada, abra um furo no centro e acrescente os ingredientes batidos. Amasse bem até que a massa se solte das mãos. Em seguida, adicione as gotas de chocolate.

3) Distribua a massa em fôrmas de papel para panettone, untadas com manteiga, até a metade da fôrma. Deixe crescer até dobrar de volume.

4) Faça um corte em formato de X em cima da massa, pincele gemas batidas e leve para assar até dourar.

Para a ganache de espumante

Ingredientes

400g de chocolate branco nobre

125ml de espumante Garibaldi Vero Demi-Sec Rosé

80g de creme de leite

Modo de preparo

1) Derreta o chocolate no micro-ondas, de 30 em 30 segundos. Adicione o creme de leite e misture até ficar bem homogêneo.

2) Adicione o espumante e mexa bem até ele ficar bem lisinho.

3) Deixe descansar na geladeira por seis horas.

Para a geleia

Ingredientes

300g de frutas vermelhas (morango e framboesa)

150g de açúcar

10ml de suco de limão

Modo de preparo

1) Numa panela, misture o açúcar às frutas vermelhas, mexa e deixe fervendo em fogo baixo até reduzir (cerca de 20min) ou as frutas se dissolverem. Se preferir, quando esfriar, pode bater no liquidificador.

2) Desligue o fogo e adicione o suco. Mexa e reserve.

3) Deixe na geladeira até esfriar.

