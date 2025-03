Batucada do Bloco da Velha esquenta ainda mais o domingo carnavalesco em Caxias do Sul

Bloco reuniu cerca de 60 mil pessoas na Rua Dom José Barea Leandro Araújo / Divulgação

Com direito a uma chuva inesperada para refrescar a tarde de calor acima dos 30ºC, a 13ª edição do Bloco da Velha agitou Caxias do Sul neste domingo. A festa ocorreu na Rua Dom José Barea, no bairro Exposição, tendo início às 14h. No camarote, que reuniu cerca de 1,4 mil pessoas, a animação começou ainda mais cedo, às 11h. Ao todo, cerca de 60 mil pessoas curtiram o maior bloco da cidade, que neste ano teve como tema a Batucada Brasileira.

Além de uma bateria formada por 15 integrantes, que se juntaram à Banda Bloco da Velha para tocar parte do repertório, honrando o tema deste ano, teve participação do músico Vitinho Mansk tocando o sopapo, instrumento percussivo com origem no Sul do Estado. Pelotense e residente em Caxias, Vitinho fez uma demonstração da imponência do instrumento, caracterizado pelo som grave, sendo depois acompanhado pela banda em dois sambas de Adoniran Barbosa, Trem das Onze e Tiro ao Álvaro.

Banda Bloco da Velha animou os foliões com clássicos da axé music Leandro Araújo / Divulgação

A chuva caiu por cerca de 40 minutos, tendo início por volta das 16h. Por conta disso, parte maior do público deixou para ir à festa mais tarde, sendo que apenas no segundo set da banda o mar de gente tradicional se formou, ocupando cerca de três quarteirões. Pouco antes, o público dançou o samba enredo da escola de samba Nação Verde e Branco, que neste ano homenageia a Livraria Do Arco da Velha e o Bloco da Velha.

À direita na foto o setor de camarote, que reuniu cerca de 1,4 mil foliões Leandro Araújo / Divulgação

Como também já é tradição, diversas famílias aproveitaram para curtir um momento de lazer, mesmo que longe da agitação maior da frente do palco. O casal William e Suzemara Cardoso, junto com a filha Sarah, mesmo sendo caxiense, ainda não conhecia o Bloco da Velha.

- É a nossa primeira vez. Como nós dois somos educadores, a gente costuma aproveitar a folga do Carnaval para descansar no sítio ou na praia, antes de começar o ano letivo. Como neste ano os dois trabalham na segunda, ficamos na cidade e viemos aproveitar o bloco. A energia é muito legal, tem desde crianças até idosos, todo mundo se divertindo. A Sarah estranhou um pouco o barulho alto no começo, mas logo se acostumou - comenta William.

Suzemara e William Cardoso com a filha Sarah, de quatro anos: estreantes no Bloco da Velha Andrei Andrade / Agência

Embora não tenha completado dois anos de idade, o pequeno Juan já está no seu segundo Carnaval no Bloco da Velha. Se no primeiro ano ele foi no colo da mãe, Giovana Cervo, neste ano foi no carrinho, empurrado pelo pai, Paulo Dagostini, que entrou no clima e se fantasiou de pirata, a pedido do filho.

Paulo Dagostini e Giovana Cervo com o filho Juan, 1 um ano e oito meses: este já é o segundo Carnaval do pequeno, que era bebê de colo no ano passado Andrei Andrade / Agência RBS

- Ano passado o Juan veio fantasiado de Batman. Neste ano, como ele ganhou o chapéu de pirata numa festinha da creche e adorou, já resolvemos a fantasia. A gente vem no Bloco desde 2016 e é o nosso Carnaval preferido, porque é muito democrático. Dá para vir com a criança e ficar mais longe do barulho e da aglomeração maior, mas aproveitar igual - diz Giovana.

TEM MAIS FOLIA NA RUA

No próximo sábado, será a vez da retomada do Carnaval de rua de Caxias do Sul, com o desfile na Rua Plácido de Castro, a partir das 20h. Seis escolas irão desfilar: Nação Verde e Branco, Pérola Negra, São Vicente, Unidos do É o Tchan, XV de Novembro e Filhos de Jardel. O evento é gratuito.

No domingo, será a vez do Bloco da Farofada agitar o bairro de Galópolis. A festa começa às 15h e segue até as 22h, na Praça Duque de Caxias, com diversas atrações para a família toda. O evento é gratuito.