Com espetáculo musical, Natal em Família da UCS ocorre neste sábado, em Caxias do Sul

Neste sábado (7), a Universidade de Caxias do Sul (UCS) realiza a 10ª edição do Natal em Família, um espetáculo cênico-musical gratuito e aberto à comunidade. O evento começa às 19h no Centro Cívico do Campus-Sede. Em caso de chuva, a ação será transferida para o Centro de Convivência.

A programação conta com apresentações da Orquestra Acadêmica e do Coro da UCS, que irão interpretar clássicos natalinos ao lado da soprano Karina Dante e do tenor Celso Santos.

O concerto será dividido em dois momentos, um mais festivo, com temas de ópera e musicais, e outro mais introspectivo, focado no nascimento de Jesus. Obras como Baba Yetu, Ave Maria e Glória, de Vivaldi, compõem o repertório.