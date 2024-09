A advogada Fabiane Ferronato Marques, 44 anos, sentiu falta da ala infantil da Feira do Livro nos últimos anos. Por isso, nesta edição que marca o retorno do setor, aproveitou já o primeiro fim de semana do evento para levar a filha Alessandra, de seis anos. Comprou livros que serão presentes de Dia da Criança para a menina e também para sobrinhos e afilhados.