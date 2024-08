Para a professora Daiane Maria Gaiardo, 35 anos, o fato de ainda morar na casa dos pais é tratado com naturalidade. Filha única, vê em Érico José Gaiardo, 79, e Lorena Maria Rech Gaiardo, 69, seus pontos de segurança e exemplos a serem seguidos. A família vive no bairro Kayser, em Caxias do Sul.