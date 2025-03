Projeto Mãos da Nossa Terra busca resgatar herança italiana e valorização do artesanato

Vinte artesãos vão expor seus produtos durante a Festa das Colheitas, que abre nesta sexta-feira (7) e segue até o dia 23. Júlio Soares / Divulgação

A Festa das Colheitas 2025, que começa nesta sexta-feira (7), terá um espaço exclusivamente dedicado ao artesanato. É o projeto Mãos da Nossa Terra, em que 20 artesãos vão expor produtos em vime, macramê, madeira, crochê e tricô.

Com curadoria de Luciana Bulcão e parceria entre a Comissão Organizadora do evento e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a iniciativa destaca um dos pilares conceituais da 4ª edição da festa, o Le Nostre Man. A ideia é valorizar e enaltecer o artesanato, um dos legados dos imigrantes italianos, que também serviu como forma de sustentar suas famílias.

— O projeto vem sendo desenvolvido desde outubro de 2024, pensando de maneira global, aplicado num contexto local, personalizado para os artesãos de Caxias do Sul. Tentamos desenvolver um novo olhar sobre o produto que eles já faziam. Através do senso de pertencimento ao território, eles compreenderam o valor do seu trabalho e como podem agregar ainda mais valor ao produto — explica a curadora Luciana Bulcão.

Os 20 artesãos (veja lista completa abaixo), selecionados por meio de inscrição prévia, vão expor e vender seus produtos durante a festa.

Desde o ano passado, os artesãos participaram de oficinas de técnicas avançadas de design, escolha de materiais, precificação, exposição em feiras e métodos de produção.

— A consultoria em produtos identitários convida os artesãos a embarcarem em uma jornada de autoconhecimento e criação, transformando origens, valores e histórias em produtos cheios de alma. O que o público pode esperar são produtos artesanais belíssimos, com design diferenciados e cheios de história — antecipa Luciana.

A coleção criada pelos artesãos busca resgatar a história e a herança dos imigrantes italianos na Serra por meio da arte. O projeto será também uma iniciativa que visa promover o capital artístico local, destacando o valor do artesanato.

— Tudo foi pensando em cada detalhe para que o público se encante com as belezas e se emocione ao lembrar de histórias vividas ao longo de suas vidas com os produtos identitários expostos pelos artesãos. E também para que os artesãos tenham seus trabalhos comercializados e admirados pelo público, trazendo novas possibilidades de geração de renda local e pertencimento junto ao território — resume Luciana.

Realizada sempre em anos ímpares, a Festa das Colheitas está marcada para as três primeiras sextas e para os três primeiros sábados e domingos de março.

A festa integra o calendário de comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. É uma realização da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, da prefeitura de Caxias do Sul e do Ministério da Cultura, com financiamento da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Procultura RS. O planejamento e a gestão cultural são assinados pela produtora cultural Cali Troian.

Confira os artesãos selecionados

Marca Imigrantes Della Montagna

Susete Roveda;

Genessy Gema Bertolini;

Irma Maria Bertollo Trevisol;

Sandra Maria Braun Teixeira;

Alda Lorenzi;

Olívia Fortunatti Giotti;

Denise Teresinha Cardoso de Lima.

Marca Frau Schimier

Fernanda Inês Vidor Hesse.

Marca Macramê Ana Casara

Ana Marchiaretto Casara.

Marca Júlio Soares

Júlio Soares.

Marca Dolfin Confecções

Rosemir Machado.

Marca Augusta Billieri

Augusta Billieri.

Marca Saboaria Las Margaridas

Cloraci Macedo;

Sara Eduarda de Castro;

Silvana da Silva Ribeiro;

Josiane da Silva;

Glaciana Neves;

Genessy Gema da Silva;

Fabia de Oliveira;

Edite Madalena dos Santos.

