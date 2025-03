Programação de Carnaval se encerra neste final de semana, em Caxias do Sul

As atrações de Carnaval em Caxias seguem até domingo (9). Bruno Todeschini / Agencia RBS

Até domingo vai ter festa de Carnaval em Caxias do Sul. Neste sábado, a folia será em Galópolis, com o Bloco da Farofada colocando a comunidade pra sambar com marchinhas carnavalescas. A festa gratuita se inicia às 15h e segue até as 22h, na Praça Duque de Caxias, com diversas atrações para toda a família.

No mesmo dia, também haverá Bailinho de Carnaval no Shopping Villagio Caxias, com atrações para a criançada. A festividade será das 14h às 18h, na Praça de Eventos. No bailinho vai ter camarim pra gurizada escolher seu cabelo maluco, além de opções de maquiagem artística e pintura de rosto. Haverá distribuição de pipoca e algodão-doce. O evento é gratuito e aberto à comunidade.

Ainda no sábado (8), ocorre a retomada do Carnaval de Rua de Caxias do Sul, a partir das 20h, na Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa. O desfile contará com a Escola de Samba Acadêmicos Pérola Negra, Escola de Samba Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco, Escola de Samba Acadêmicos Filho de Jardel, Grupo Recreativo Esportivo Unidos do é o Tchan, Associação Cultural e Esportiva Acadêmicos XV de Novembro e Associação Cultural Esportiva São Vicente. A entrada é gratuita.

Para fechar a maratona, no domingo, dia 9, às 18h, tem Bloco da Ovelha na Level Cult, entregando a mesma energia do bloco na rua na festa Laje Inimigos do Fim. Os ingressos custam R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora).

Confira a programação:

Sábado (8)

Bailinho de Carnaval no Shopping Villagio Caxias

Horário: das 14h às 18h

das 14h às 18h Local: Praça de Eventos

Praça de Eventos Entrada gratuita

Bloco da Farofada

Horário: das 15h às 22h

das 15h às 22h Local: Praça Duque de Caxias em Galópolis

Praça Duque de Caxias em Galópolis Entrada gratuita

Carnaval de Rua

Horário: 20h

20h Local: Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa

Rua Plácido de Castro, em frente à Maesa Entrada gratuita

Domingo (9)

Laje Inimigos do Fim