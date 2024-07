Um dos álbuns mais festejados da história completou 50 anos em 2023. Ainda em clima de comemoração, o projeto 70’s Show, que reúne músicos da cena caxiense para interpretar clássicos de bandas que marcaram a década áurea do rock, fará no domingo Especial Pink Floyd, em que Dark Side of The Moon será interpretado na íntegra, junto a outros sucessos da banda britânica. Será no Teatro Municipal Pedro Parenti, às 19h30min.