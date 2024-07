Fluência Casa Hip Hop abre 45 vagas para oficinas de breaking, grafite e MC

Para quem quiser se aprofundar no breaking, grafite ou formação em MC, a Fluência Casa Hip Hop, no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, estará de portas abertas neste domingo (14), das 14h às 17h, para inscrições nas três oficinas gratuitas. A programação integra a segunda etapa do projeto Fluxo Cultural. No total, serão 45 vagas com foco no público adulto. Para efetuar a inscrição, é necessário levar documento de identidade. O preenchimento das vagas vai priorizar pessoas de baixa renda, por meio de autodeclaração.