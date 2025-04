Músico bento-gonçalvense Rafael Vignatti lança clipes do projeto "Mosaico de Memórias"

A improvisação com toques jazzísticos e da música instrumental brasileira dão o tom do projeto “Mosaico de Memórias”, do músico bento-gonçalvense Rafael Vignatti , conhecido também pelo nome artístico Rafael Teclas em seu trabalho junto a bandas como Blackbirds, Os Bardos da Pangeia e The Backdoors (tributo a The Doors).

Além de Vignatti ao piano, o trabalho conta com Alison Seben na bateria e Tiago Andreola no contrabaixo. A primeira entrega do projeto, que são dois videoclipes gravados ao vivo, com direção artística de Cristine Tedesco, já podem ser conferidas no Youtube e nos perfis @teclasrafael e @artemis.historia.arte.cultura no Instagram.