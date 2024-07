"Rolê em Off" é o nome do single e videoclipe de estreia da dupla sertaneja caxiense Conrado e Leonardo, que será lançado neste domingo no YouTube e nas redes sociais. O lançamento também irá ganhar um evento no mesmo dia, a partir das 17h, no Doca Music Garden (Rua Coronel Flores, 765), em que a dupla subirá ao palco para um show repleto de convidados especiais. Os ingressos estão à venda por R$ 20 (antecipado) pela plataforma Eventiza.