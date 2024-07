Mais do que cenário, as paisagens deslumbrantes dos Campos de Cima da Serra dividem o protagonismo com as personagens e ajudam a contar as Histórias de Tropeiro, título do média-metragem dirigido por Duclerc Silva, com recursos da Lei Paulo Gustavo (via prefeitura de São José dos Ausentes). Em 30 minutos, o filme, que pode ser conferido no canal do diretor no YouTube, recria o cotidiano dos tropeiros no início do século passado.