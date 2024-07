De Cannes para a serra gaúcha Notícia

"Motel Destino" será o filme de abertura do Festival de Cinema de Gramado 2024

Novo longa de Karim Aïnouz não entrará na mostra competitiva do evento serrano. A produção estreia no circuito comercial no dia 22 de agosto

01/07/2024 - 13h50min Atualizada em 01/07/2024 - 14h48min