O cineasta brasileiro Karim Aïnouz elevou a temperatura da mostra competitiva do Festival de Cannes com a estreia de Motel Destino nesta quarta-feira (22). Aïnouz, que também disputou a Palma de Ouro de Cannes em 2023 com Firebrand (2023), retornou ao Brasil para filmar um thriller erótico em um motel no nordeste do país.