Esta foi, sem dúvida, uma temporada histórica para o cinema brasileiro, com Fernanda Torres na linha de frente da divulgação de Ainda Estou Aqui pelo mundo. Desde a estreia oficial do filme no Festival de Veneza, em setembro de 2024, a atriz não saiu mais de cena.

Seja em coletivas de imprensa, nos tapetes vermelhos, nas redes sociais ou até mesmo recebendo o carinho de outros famosos em Hollywood, o Brasil acompanhou intensamente cada movimento da artista durante a campanha do longa de Walter Salles rumo ao Oscar, que ocorre neste domingo (2). E essa jornada foi longa.

A primeira exibição

Tudo começou no dia 1° de setembro de 2024, quando Ainda Estou Aqui arrancou 10 minutos de aplausos após a sua exibição no Festival de Veneza, tendo a atuação de Fernanda Torres ovacionada pela imprensa internacional, que a definiu como “soberba”, "tão espetacular quanto a sua filmografia sugere", “com extraordinária graça e dignidade diante do sofrimento emocional". Ela concorreu pelo prêmio de melhor atriz, mas perdeu para Nicole Kidman pelo seu desempenho em Babygirl.

Foi então que a torcida brasileira mostrou sua intensidade ao apoiar a carioca. Mensagens como “Fernanda Torres is the best", "Volta que tá errado", "Roubaram da Fernanda Torres" surgiram após o resultado da premiação. Os protestos voltariam a se repetir ao longo da temporada.

No mesmo mês, Ainda Estou Aqui também passaria pelo Festival de Toronto e repetiria o mesmo efeito de Veneza: aplausos por vários minutos e inúmeros elogios à atuação de Fernanda. A partir daí, o filme começou a ganhar força para representar o Brasil no Oscar de 2025, tanto na categoria de filme internacional quanto na de melhor atriz para a brasileira.

Fazendo história

Em dezembro passado, vieram as primeiras indicações de Ainda Estou Aqui na temporada de premiações internacionais, começando pelo Globo de Ouro. Além de a produção ter sido nomeada na categoria de melhor filme internacional, Fernanda também foi reconhecida como melhor atriz em drama.

A partir daí, Fernanda despertou o interesse da indústria internacional e das premiações, vencendo o Satellite Awards, recebendo homenagem no Critics' Choice Awards – dentro da 4ª edição da Celebração do Cinema e da Televisão Latina pela sua performance como Eunice –, e, claro, a tão sonhada indicação ao prêmio de melhor atriz no Oscar.

EUA descobrem Fernandinha

Após a indicação ao Oscar, Fernanda Torres reforçou a campanha de Ainda Estou Aqui pelos Estados Unidos. Assim, os estadunidenses tiveram a oportunidade de entender o porquê da atriz ser tão amada no Brasil. Ela participou do matinal Good Morning America e do talk show Jimmy Kimmel Live!, esbanjando carisma, sem deixar de lado a sua espontaneidade, peripécias pessoais e propagar a mensagem de Eunice Paiva.

E não ficou somente nisso nos programas de TV: a atriz foi capa de revistas como The Hollywood Reporter, além de ter sido pauta de artigos de veículos especializados como Vanity Fair – que apostou na sua vitória no Globo de Ouro –, além da Variety, The New York Times, Los Angeles Times, W Magazine – que a elegeu como a mais elegante entre as indicadas ao Oscar.

Dias antes do Oscar, o The New York Times aumentou as expectativas para o Brasil ao sugerir que a atriz poderia ter uma vantagem na premiação, mesmo com o favoritismo de Demi Moore e Mikey Madison, emergindo como uma terceira opção para os votantes.

Não escapou das polêmicas

Com a indicação ao Oscar, os brasileiros se mobilizaram ativamente na internet para dar ainda mais visibilidade a Ainda Estou Aqui e a Fernanda Torres na disputa. As publicações com a atriz no perfil da Academia no Instagram sempre renderam altos números de curtidas — a primeira foto, por exemplo, superou dois milhões. No entanto, nem todo engajamento foi positivo.

Internautas de diversos lugares não pouparam críticas a Emilia Pérez, principal concorrente da produção brasileira nas premiações, e encheram o perfil de Karla Sofía Gascón, protagonista do longa, de comentários negativos. Isso levou Fernanda a defendê-la, pedindo que seus fãs enviassem apenas mensagens de apoio à atriz espanhola.

Dias depois, uma entrevista controversa de Karla Sofía veio à tona, na qual ela acusava a equipe de Fernanda de estar por trás desses ataques.

Fernanda não voltou a se manifestar sobre o assunto, mas também se tornou alvo de críticas quando uma esquete antiga feita para o Fantástico, na qual fazia uso de blackface, voltou a circular nas redes sociais. A atriz pediu desculpas publicamente em um depoimento concedido ao portal Deadline:

— Lamento imensamente por isso. Estou fazendo essa declaração porque é importante para mim abordar o assunto rapidamente, para evitar mais dor e mal-entendidos.

Nas redes sociais

Em meio à turnê de campanha de Ainda Estou Aqui, Fernandinha não deixou de mostrar seu lado fã e registrar os seus encontros com outros famosos durante os eventos e compartilhar nas redes sociais. Como foi o caso de Terry Crews, Demi Moore, Viola Davis, Tilda Swinton, Ariana Grande, entre outros artistas.

Não há um dia em que os internautas não relembrem vídeos antigos de Fernanda, assim como não deixam de exaltá-la sempre que participa de eventos, entrevistas ou compartilha algo no Instagram.

Desde do ano passado, cenas cômicas de trabalhos anteriores da atriz, como Tapas e Beijos e Os Normais, voltaram a dominar as redes sociais, destacando seu talento para o humor. Também viralizaram recortes de entrevistas que geraram memes e frases icônicas, como sua empolgação no Altas Horas ao cantar Vapor Barato, de Gal Costa, ou quando explicou o motivo de sua euforia no programa de Serginho Groisman, no Que História é Essa, Porchat, trazendo a icônica frase que ganharia diversas versões futuramente:

— Você viu a Fernanda Torres? Totalmente drogada! — contou a atriz sobre a repercussão do Altas Horas.

Estilo minimalista

O sobrenome de Fernanda poderia muito bem ser "elegância", porque foi exatamente isso que a atriz entregou em todos os eventos de divulgação de Ainda Estou Aqui. Sempre desfilando com peças minimalistas e sóbrias, alinhadas ao seu estilo pessoal e à narrativa de Eunice Paiva, a atriz exalava glamour em suas escolhas, feitas ao lado do stylist Antonio Frajado.

Seja com nomes nacionais, como Alexandre Herchcovitch e Reinaldo Lourenço, ou com grifes internacionais, como Chanel e Louis Vuitton, Fernanda não perdeu a chance de brilhar nos tapetes vermelhos e gerar comentários na internet.

Fernanda destacou a importância de escolher um estilo sóbrio para o tapete vermelho, levando em consideração a história do filme e a personagem que interpreta.

— A maneira com que me apresento num tapete vermelho tem a ver com o Walter (Salles), com a Eunice Paiva, com o filme — explicou a atriz para a revista Elle Brasil, em novembro de 2024.

Eunice Paiva

E em nenhum desses momentos Fernanda Torres deixou de mencionar Eunice Paiva, sempre reverenciando a personagem. Graças ao filme e a sua intérprete, o nome da advogada percorreu o mundo, reforçando sua luta em memória dos desaparecidos da ditadura militar.

— Quero agradecer e homenagear essa mulher extraordinária, chamada Eunice Paiva, que é a geradora disso tudo — disse logo após ser indicada ao Oscar.

Na vitória do Globo de Ouro, também fez questão de homenagear a matriarca da família Paiva:

— Isso prova que a arte pode sobreviver na vida, mesmo durante tempos difíceis, como viveu Eunice Paiva.