Com uma legião de fãs Brasil afora, o cantor Armandinho é considerado por muitos um poeta. O gaúcho, autor de sucessos como Sol Loiro, Outra Vida e Toca Uma Regueira Aí, se tornou uma figura indiscutível quando se fala em reggae. Nesta sexta-feira (12), ele se apresenta em Caxias do Sul, na All Need Master Hall. Os portões abrem às 21h.