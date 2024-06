Para quem gosta do rock dos anos 1950, uma boa opção de programação no fim de semana é o evento Rock Solidário, neste sábado (1º), na cervejaria Imaculada. O show da banda SuperRock, que começa às 21h, terá no repertório Garage Rock, Surf Music e Rockabilly. A entrada é gratuita e o local é ponto de arrecadação de donativos aos afetados pela enchente.