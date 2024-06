Essa é a história de uma jovem que percorria a trajetória da arte com intensidade. Envolvida com dança e literatura, a curta e intensa trajetória de Eduarda Braun será transformada em livro e minidocumentário. A jovem morreu em 2021, aos 17 anos, após a descoberta de um câncer. Por meio do projeto Duda Vive, família e amigos lançam textos inéditos da Duda, neste sábado (1), às 19h30min, na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves.